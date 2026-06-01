Nova armação da extrema direita: Allan dos Santos diz que CV planeja matar Flávio Bolsonaro

247 - A extrema direita passou a difundir, sem provas, alegações de que a facção Comando Vermelho estaria supostamente planejando assassinar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos divulgou nesta segunda-feira (1) um artigo no qual faz a afirmação, mas não apresenta detalhes sobre o suposto atentado.

Segundo Dos Santos, as informações teriam sido obtidas a partir de mensagens de um grupo de WhatsApp ligado à esquerda que estaria se mobilizando para uma agenda do senador em Belo Horizonte.

De acordo com o blogueiro, os participantes do grupo teriam discutido a realização de uma manifestação contra a entrega do título de cidadão honorário de Belo Horizonte a Flávio Bolsonaro, além da exibição de uma faixa com a frase "Morte aos fascistas".

As alegações, no entanto, surgem sem apresentação de provas.

Elas foram divulgadas após os Estados Unidos classificarem as facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas.

A medida do Departamento de Estado norte-americano foi anunciada após um encontro entre Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington.

Enquanto setores da extrema direita tentam explorar eleitoralmente a decisão do governo Trump, também passaram a circular alegações de que o PCC estaria supostamente preparando um plano para assassinar o senador, em uma narrativa que menciona a influenciadora Deolane Bezerra.

Os supostos planos de assassinato passaram a ser divulgados em meio aos novos desdobramentos do caso Banco Master e à revelação de áudios que evidenciariam a proximidade entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.