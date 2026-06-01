Alencar Santana aciona PF para investigar Flávio Bolsonaro por suposta ligação com crime organizado

247 - O deputado federal Alencar Santana (PT-SP) afirmou nesta segunda-feira (1) que está apresentando uma denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e pedirá investigação sobre possíveis vínculos do parlamentar com integrantes do crime organizado.

Santana afirmou, em entrevista à TV 247, que diversos políticos foram afastados de seus cargos no Rio de Janeiro por supostas ligações com o Comando Vermelho e sustentou que há indícios de relações entre o senador e algumas dessas pessoas. Entre os nomes citados pelo deputado estão os ex-deputados TH Joias e Rodrigo Bacellar; o traficante Gabriel Dias, conhecido como "Índio do Lixão"; Alessandro Pitombeira, ex-secretário de Esportes e subsecretário do Rio de Janeiro; e Gutemberg Fonseca, ex-secretário de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro.

"Quero que a PF investigue se o senador Flávio Bolsonaro tem relação com o crime organizado. Lembrando que ele já nomeou no seu gabinete milicianos, familiares de milicianos, já condecorou quando era deputado estadual milicianos na Assembleia Legislativa, já defendeu publicamente milicianos. Agora a suspeita é de participação dele e de relação com pessoas, que estão sendo investigadas e foram afastadas de seus cargos e mandatos parlamentares por terem algum tipo de vínculo com o Comando Vermelho", disse Santana.

Na entrevista, o parlamentar também criticou a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas. A medida do Departamento de Estado norte-americano ocorreu após um encontro entre Flávio Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington.

Os aliados teriam sido indicados por Flávio Bolsonaro. "Flávio Bolsonaro também tem esse vínculo (com o crime organizado)?", indagou.