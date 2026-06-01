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      Alencar Santana aciona PF para investigar Flávio Bolsonaro por suposta ligação com crime organizado

      Deputado pede investigação sobre ligação de Flávio Bolsonaro com políticos associados ao Comando Vermelho

      Alencar Santana (Foto: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)
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      247 - O deputado federal Alencar Santana (PT-SP) afirmou nesta segunda-feira (1) que está apresentando uma denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e pedirá investigação sobre possíveis vínculos do parlamentar com integrantes do crime organizado.

      Santana afirmou, em entrevista à TV 247, que diversos políticos foram afastados de seus cargos no Rio de Janeiro por supostas ligações com o Comando Vermelho e sustentou que há indícios de relações entre o senador e algumas dessas pessoas. Entre os nomes citados pelo deputado estão os ex-deputados TH Joias e Rodrigo Bacellar; o traficante Gabriel Dias, conhecido como "Índio do Lixão"; Alessandro Pitombeira, ex-secretário de Esportes e subsecretário do Rio de Janeiro; e Gutemberg Fonseca, ex-secretário de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro.

      "Quero que a PF investigue se o senador Flávio Bolsonaro tem relação com o crime organizado. Lembrando que ele já nomeou no seu gabinete milicianos, familiares de milicianos, já condecorou quando era deputado estadual milicianos na Assembleia Legislativa, já defendeu publicamente milicianos. Agora a suspeita é de participação dele e de relação com pessoas, que estão sendo investigadas e foram afastadas de seus cargos e mandatos parlamentares por terem algum tipo de vínculo com o Comando Vermelho", disse Santana.

      Na entrevista, o parlamentar também criticou a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas. A medida do Departamento de Estado norte-americano ocorreu após um encontro entre Flávio Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington.

      Os aliados teriam sido indicados por Flávio Bolsonaro. "Flávio Bolsonaro também tem esse vínculo (com o crime organizado)?", indagou.

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