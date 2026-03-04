Nova prisão de Vorcaro eleva expectativa de delação premiada

247 - A nova prisão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e executada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (4), reacendeu nos bastidores políticos e jurídicos a expectativa de que ele possa negociar um acordo de delação premiada. A medida volta a colocar o empresário no centro das atenções em meio às investigações relacionadas ao banco Master. As informações são do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A detenção aumenta a pressão sobre a defesa de Vorcaro e pode impulsionar novamente discussões internas sobre a possibilidade de colaboração com as autoridades.

A hipótese de uma delação já vinha sendo analisada desde meados de janeiro, quando o cenário para o ex-banqueiro era considerado mais favorável. Naquele momento, o processo relacionado ao caso Master no Supremo Tribunal Federal ainda estava sob a relatoria do ministro Dias Toffoli.

Nesse período, advogados de Vorcaro discutiram a eventual apresentação de um acordo de colaboração premiada. A estratégia chegou a incluir a possibilidade de ampliar a equipe jurídica responsável por sua defesa, com a convocação de novos advogados para integrar o grupo já existente.

A eventual colaboração do ex-banqueiro é vista por interlocutores do meio político e jurídico como potencialmente explosiva. Caso Vorcaro decida relatar detalhes de sua atuação no sistema financeiro e das operações das quais participou, o impacto poderia atingir diversos setores da política e da economia.