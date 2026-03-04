Mendonça determina bloqueio e sequestro de R$ 22 bilhões em operação que prendeu Vorcaro

247 - A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira uma nova ofensiva contra um grupo suspeito de envolvimento em crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. A ação integra a terceira fase da Operação Compliance Zero e resultou na prisão de quatro pessoas, entre elas o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o bloqueio e o sequestro de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. A medida tem como objetivo interromper a movimentação de ativos associados ao grupo investigado e preservar valores que podem estar relacionados às práticas ilícitas em apuração.

Prisões e buscas em dois estados

Durante a operação, a Polícia Federal cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As investigações apontam para a atuação de uma organização criminosa que teria utilizado diferentes estratégias para cometer os crimes investigados.

Além das prisões, também foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos para investigados envolvidos no caso. A decisão de Mendonça marca sua primeira manifestação como relator do processo no STF.

A Operação Compliance Zero já havia avançado anteriormente contra o mesmo grupo. Em janeiro deste ano, a Polícia Federal executou a segunda etapa da investigação, que também teve Daniel Vorcaro entre os alvos.

Na ocasião, agentes federais cumpriram 42 mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao empresário. A ação resultou em uma série de apreensões, incluindo 39 celulares, 31 computadores e 30 armas.

Também foram recolhidos R$ 645 mil em dinheiro vivo e 23 veículos, avaliados em aproximadamente R$ 16 milhões. As medidas de bloqueio e sequestro de bens adotadas naquela fase somaram mais de R$ 5,7 bilhões.