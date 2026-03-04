PF prende Vorcaro, do Master, em nova fase da operação Compliance Zero

247 - A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (4), em São Paulo, o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A investigação apura a existência de um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras relacionado à comercialização de títulos de crédito falsos pela instituição financeira, segundo o G1.

A nova etapa da operação foi deflagrada para aprofundar as apurações sobre crimes atribuídos a uma organização criminosa, incluindo ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. A prisão de Vorcaro foi autorizada pela Justiça por meio de mandado de prisão preventiva, e o banqueiro foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.

Investigação sobre esquema bilionário

As investigações conduzidas pela Polícia Federal apontam para a existência de um esquema de grande escala envolvendo a venda de títulos de crédito falsificados. Segundo os investigadores, as operações teriam sido utilizadas para viabilizar fraudes financeiras com potencial impacto no mercado.

O nome da operação, Compliance Zero, faz referência à suposta ausência de mecanismos de controle interno nas instituições investigadas, o que teria facilitado práticas ilegais como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

Novos alvos e medidas cautelares

Além da prisão de Vorcaro, a Justiça determinou a execução de outras medidas cautelares contra investigados no caso. Entre elas está a imposição do uso de tornozeleiras eletrônicas para alguns suspeitos.

A Polícia Federal também busca cumprir um segundo mandado de prisão em São Paulo. O alvo dessa ordem judicial ainda não foi localizado, e o nome não foi divulgado pelas autoridades até o momento.

A investigação segue em andamento, e novas informações podem ser divulgadas pelas autoridades conforme o avanço da apuração.