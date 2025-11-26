Nova unidade de gás natural no RN promete ampliar abastecimento no Nordeste

247 - A primeira unidade de liquefação e compressão de gás natural instalada em Assú, no interior do Rio Grande do Norte, foi concluída e está prestes a entrar em operação. A informação foi divulgada originalmente pela GNLink, responsável pelo empreendimento. No comunicado, a empresa detalha que a iniciativa é fruto de uma parceria estratégica com a PetroReconcavo.

No anúncio, a GNLink informa que a planta já obteve licença ambiental do Idema e aguarda somente a autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para iniciar suas atividades. Com investimento de R$ 125 milhões, a instalação terá capacidade de produzir até 100 mil metros cúbicos por dia e deverá abastecer municípios em um raio de mil quilômetros, alcançando Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Maranhão e outras regiões que ainda não possuem acesso ao gás encanado.

A nova unidade chega para suprir uma lacuna histórica: apenas 5% dos municípios brasileiros contam com rede direta de gás natural. O sistema de distribuição será feito por carretas, permitindo que o insumo chegue a localidades que até hoje dependem de alternativas mais poluentes. A obra também movimentou a economia do Vale do Açu, com a geração de cerca de 400 empregos diretos e indiretos ao longo do processo de construção.

O transporte rodoviário da produção utilizará uma frota própria e sustentável, composta por três caminhões abastecidos com Gás Natural Liquefeito (GNL), nas cores branco e verde, e um veículo movido a Gás Natural Comprimido (GNC), nas cores branco e azul.

Para o CEO da PetroReconcavo, José Firmo, o projeto consolida um novo momento na estratégia da companhia. “Esta é mais uma conquista da PetroReconcavo, que, nos últimos cinco anos, investiu muito para ampliar a participação do gás natural no portfólio. Hoje, ele representa 42% da nossa carteira, contribuindo para a diversificação e otimização dos nossos ativos. Agora, com essa nova fase de expansão, estamos investindo para garantir autonomia no escoamento da nossa produção. São soluções disruptivas que também oferecem oportunidades para o Nordeste crescer ainda mais. A região já está em franco desenvolvimento e, como empresa nordestina, a PetroReconcavo está pronta para contribuir com a ampliação dos horizontes da região”, afirmou.

Marcelo Rodrigues, CEO da GNLink, também ressaltou o impacto da unidade para a expansão do mercado. “A conclusão da unidade de Assú marca um passo decisivo na consolidação da nossa estratégia de expandir o acesso ao gás natural no Brasil, especialmente em regiões que ainda não contam com infraestrutura de gasodutos. Essa parceria com a PetroReconcavo reforça a nossa posição de sermos peça-chave na transição energética da matriz do Brasil e do mundo. Ao unirmos nossa expertise técnica e de logística à capacidade produtiva da PetroReconcavo, ampliamos o alcance do gás natural no Nordeste e impulsionamos o desenvolvimento de novas fronteiras econômicas e energéticas no país”, disse.

O contrato firmado entre GNLink e PetroReconcavo tem validade de dez anos e engloba todas as etapas da cadeia do gás: liquefação, compressão, armazenamento, transporte e regaseificação. A matéria-prima será fornecida pelos campos da PetroReconcavo, que mantém atualmente 34 concessões em operação no Rio Grande do Norte.