Nova xodó das redes, Janja tem atuado diretamente com marketing da campanha de Lula

247 - A socióloga Rosângela Silva, a Janja, esposa do ex-presidente Lula (PT) , tem atuado nas reuniões do marketing da campanha do presidenciável petista, de acordo com a coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo.

Em uma das reuniões recentes, Janja afirmou que encaminharia uma sugestão da equipe diretamente a Lula: "Tenho que consultar o meu marido."

A socióloga, que há pouco tempo mantinha um perfil mais discreto nas redes sociais, vem conquistando cada vez mais o público. No dia 12 de agosto, ela tornou pública sua conta no Instagram - até então, era somente para amigos e familiares - e já acumula mais de 126 mil seguidores desde então.

Janja vem dedicando seu espaço nas redes à campanha de Lula, publicando fotos e vídeos com o marido. Ela também participa de comícios, apresentando os eventos no palco e cantando o jingle 'Sem Medo de Ser Feliz' com os militantes presentes.

