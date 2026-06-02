“O Brasil tá vendo”: nova campanha do BNDES mostra como suas ações transformam a vida dos brasileiros

247 - A nova campanha publicitária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estreou na última sexta-feira (29) com o objetivo de ampliar o conhecimento da população sobre a instituição e evidenciar sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. A iniciativa busca aproximar o público das ações realizadas pelo Banco e mostrar como seus investimentos impactam diretamente a vida dos brasileiros.

De acordo com informações divulgadas pelo próprio BNDES, a campanha terá alcance nacional e será exibida em diversos meios de comunicação, incluindo emissoras de televisão aberta e fechada, rádios, plataformas de streaming, redes sociais, sites e mídia exterior. A estratégia pretende ampliar o diálogo com diferentes segmentos da sociedade e reforçar a presença da instituição no cotidiano da população.

Desenvolvida pela agência Artplan, a campanha foi direcionada a homens e mulheres com mais de 18 anos, de diferentes classes sociais. Com linguagem simples e acessível, a comunicação procura demonstrar de forma clara como os projetos financiados e apoiados pelo Banco geram benefícios diretos e indiretos em diferentes áreas da economia e da vida social do país.

Comunicação busca aproximar população das ações do Banco

A campanha é baseada no conceito “O Brasil tá vendo”, criado para destacar entregas, investimentos e iniciativas que alcançam diferentes regiões e setores produtivos. A proposta é tornar mais visível a atuação do BNDES e ampliar a compreensão pública sobre o papel desempenhado pela instituição.

Segundo o Banco, a iniciativa responde a um desafio identificado em pesquisas recentes de percepção institucional. Embora a marca BNDES seja amplamente conhecida entre os brasileiros, ainda existe uma lacuna entre o reconhecimento do nome da instituição e o entendimento efetivo sobre suas atividades e impactos.

Dados da mais recente pesquisa de imagem do BNDES, realizada pelo Instituto Datafolha em 2025, revelam que 85% dos entrevistados afirmaram possuir algum grau de conhecimento sobre a instituição. No entanto, esse índice de familiaridade não se traduz necessariamente em uma compreensão aprofundada sobre a forma como o Banco atua e influencia o desenvolvimento nacional.

Estratégia regional valoriza projetos locais

Um dos principais diferenciais da nova campanha é a adoção de uma estratégia de regionalização. Além das peças de alcance nacional, o BNDES produziu conteúdos específicos para cada região brasileira, destacando investimentos, obras e projetos desenvolvidos em diferentes localidades.

A proposta é mostrar resultados concretos das ações do Banco em contextos regionais distintos, aproximando a comunicação da realidade vivida pela população de cada estado e região. Dessa forma, a instituição busca tornar mais tangível a relação entre seus financiamentos e os benefícios percebidos pelos cidadãos.

Com essa abordagem, o BNDES pretende fortalecer sua presença junto à sociedade e ampliar o entendimento sobre sua participação em iniciativas voltadas à infraestrutura, inovação, desenvolvimento sustentável e geração de oportunidades econômicas. A expectativa é que a campanha contribua para consolidar uma visão mais abrangente sobre a relevância da instituição para o crescimento do país e para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira.