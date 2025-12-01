'O Estado falhou contra o crime organizado', critica presidente do PT

247 - O presidente do PT, Edinho Silva, criticou duramente a atual política de segurança pública durante um seminário promovido pelo partido nesta segunda-feira (1). Ele citou como exemplo negativo a última megaoperação policial no Rio de Janeiro, em outubro, que deixou mais de 120 mortos.

Edinho lamentou a morte de mais de uma centena de pessoas durante a ação e defendeu uma mudança estrutural na forma como o Estado conduz suas políticas voltadas à segurança e ao enfrentamento do crime. "Nós queremos uma política de segurança pública mas não podemos bater palmas para mais de 120 corpos estirados no chão. Isso mostra que o Estado falhou, que o Estado não teve políticas públicas para disputar com o crime organizado adolescentes que foram excluídos de qualquer oportunidade".

Ele reforçou a gravidade do cenário vivido na capital fluminense ao destacar a negligência governamental nos territórios populares. "Nós deveríamos ter vergonha com do que aconteceu, corpos de jovens negros expostos com sinal de falência governamental, da não existência de políticas públicas nos territórios, e não fazer coro para um senso comum hegemonizado pelo discurso de uma elite hipócrita".

Durante o seminário, o presidente do PT também ressaltou que o partido deve manter firme sua posição em defesa dos direitos humanos e de políticas públicas eficazes. "Eu sei que enfrentar a opinião pública não é fácil, mas é para isso que o PT existe, para defender o que é correto, estar do lado certo da história".