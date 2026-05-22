O mundo político de 2026 não é o de 2010, diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o ambiente político de seu terceiro mandato é mais tenso e polarizado do que o vivido em seus dois primeiros governos. A declaração foi feita em edição especial do programa Sem Censura, apresentado por Cissa Guimarães, nesta sexta-feira (22).

Ao comparar o cenário atual com o período em que governou o país entre 2003 e 2010, Lula disse que a política deixou para trás um padrão de convivência mais civilizada entre adversários. Segundo o presidente, o avanço das fake news, da mentira e da violência verbal alterou profundamente o debate público no Brasil e em outras democracias.

“O terceiro mandato está sendo diferente porque a política está diferente dos outros dois. O mundo político, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro de 2026, não é o mundo político de 2010”, afirmou Lula.

O presidente relembrou que, em seus mandatos anteriores, tinha como adversários políticos nomes como José Serra, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas, todos ligados ao PSDB. Para Lula, mesmo em meio à disputa eleitoral, havia naquele período uma relação marcada por maior respeito institucional.

“Nós tínhamos naquela época uma certa civilidade na relação política. É importante lembrar que eu tinha como adversário o PSDB. Eu tinha o Zé Serra, eu tinha o Alckmin, eu tinha o Fernando Henrique Cardoso, eu tinha o Mário Covas”, disse.

Lula afirmou que o ambiente atual é marcado por uma “loucura” provocada pela disseminação de notícias falsas e pela atuação de pessoas que, segundo ele, não demonstram compromisso com a verdade. “Hoje você tem essa loucura que é a fake news, a mentira, e as pessoas que não têm nenhuma responsabilidade com a verdade. As pessoas que vivem fazendo desaforo, vivem sendo violentas”, declarou.