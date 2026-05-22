Governo publicará em 15 dias portaria para leilão de baterias, diz Silveira

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta sexta-feira (22), durante a 5ª edição do Fórum Esfera Nacional, no Guarujá (SP), que o governo federal publicará em até 15 dias a portaria do leilão de baterias para o setor elétrico brasileiro.

Segundo ele, o certame será realizado ainda neste ano e faz parte da estratégia do governo para ampliar a segurança energética diante do avanço das fontes renováveis.

“Nós tivemos um grande avanço no Brasil, necessário mas muitas vezes com contradições, que é o avanço das renováveis, eólica, solar e biomassa”, declarou o ministro durante o evento.

Silveira também afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabalhou para limitar os custos de subsídios no setor elétrico.

“Tivemos que trabalhar muito para barrar o avanço dos subsídios, que eram pagos até agora, em especial, pelos consumidores regulados, e na reforma do setor elétrico nós conseguimos colocar um teto na CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)”, disse.

Segundo ele, “subsídios não são mais necessários para esses setores”.

Ao detalhar o cronograma do projeto, o ministro reforçou que o governo pretende avançar rapidamente com o modelo. “Dentro de 15 dias vamos publicar a portaria do leilão, vamos fazer o leilão de bateria esse ano”, afirmou.

Ele acrescentou que o Ministério de Minas e Energia buscou referências internacionais antes de estruturar a iniciativa.

“Não poderíamos deixar de andar o mundo conversando sobre o assunto, para que tivéssemos segurança de que esse leilão vai efetivamente ser feito de forma adequada, e vai acontecer”.

“O leilão vai acontecer, é um leilão importante”, enfatizou Silveira. O ministro também revelou que o governo discute mecanismos de estímulo à indústria nacional no processo.

“Discute-se agora no governo, entre nós, o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e o próprio presidente a questão do conteúdo local, é algo que é fundamental e que nosso governo preserva tanto, porque nós precisamos fortalecer a indústria nacional. Estamos debatendo até quanto podemos colocar de conteúdo local para viabilizar o leilão”, afirmou.

Segundo o ministro, a demora para lançar o certame ocorreu em razão da complexidade econômica do modelo.

“O leilão tem essas dúvidas todas e não foi feito antes do LRCAP (leilão de reserva de capacidade na forma de potência) por uma questão muito óbvia: o leilão de bateria no mundo inteiro só deu certo com subsídio governamental, e nós não temos esse subsídio no Brasil”, explicou. “Portanto, precisou de um debate muito profundo para que possamos agora lançar o leilão”, concluiu.