O que levou a Polícia Federal a investigar Virginia Fonseca

247 - A Polícia Federal passou a investigar movimentações financeiras da Talismã Digital, empresa ligada à influenciadora Virginia Fonseca, depois que relatórios produzidos a partir de dados analisados após a CPI das Bets apontaram suspeitas de irregularidades fiscais, financeiras e possíveis indícios de lavagem de dinheiro, as informações são da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Segundo a reportagem do Metrópoles, os documentos da corporação indicam que as operações envolvendo a Talismã Digital chamaram a atenção dos investigadores pelo volume de recursos movimentados em um intervalo de poucos meses. A apuração foi revelada pelo Domingo Espetacular, da Record, e passou a envolver também dados observados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf.

A Talismã Digital recebeu R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024. Desse total, R$ 21,4 milhões teriam sido transferidos por meio de 44 operações via Pix, enquanto R$ 1 milhão foi movimentado por TED, sigla para Transferência Eletrônica Disponível.

Um dos pontos que motivaram a atenção dos investigadores envolve repasses feitos pela empresa Amp Pay Marketing. Segundo os dados apresentados, a companhia teria enviado R$ 17,7 milhões à Talismã Digital no período analisado.

A suspeita levantada nos relatórios ocorre porque a Amp Pay Marketing opera no regime do Simples Nacional, modelo tributário destinado a empresas com limite de faturamento anual de R$ 4,8 milhões. A movimentação de um valor quase quatro vezes superior a esse teto para uma única empresa foi considerada um possível indicativo de irregularidades.

A investigação busca apurar se as operações financeiras identificadas têm lastro compatível com a atividade econômica das empresas envolvidas ou se podem indicar práticas ilícitas. Até o momento, as informações divulgadas apontam que a apuração se concentra nas movimentações da Talismã Digital e nos repasses recebidos no período examinado.

Virginia Fonseca, uma das influenciadoras mais conhecidas do país, passou a ser citada no contexto das investigações em razão da ligação com a empresa. A apuração ocorre em meio ao avanço das investigações relacionadas ao setor de apostas e às movimentações financeiras de empresas e influenciadores que atuam no ambiente digital.

Segundo a reportagem, os relatórios foram elaborados com base em dados analisados após a CPI das Bets, comissão que investigou o mercado de apostas no Brasil. O material teria reunido indícios considerados relevantes pelos agentes, incluindo suspeitas fiscais, operações financeiras de alto valor e possíveis sinais de lavagem de dinheiro.

A defesa pública da influenciadora, conforme o conteúdo fornecido, afirma que as empresas passam por auditoria. A apuração da Polícia Federal, no entanto, segue voltada à análise das transações e à verificação da origem, do destino e da compatibilidade dos valores movimentados.

O caso reforça a atenção das autoridades sobre o fluxo de recursos no mercado digital, especialmente em empresas ligadas a publicidade, influência nas redes sociais e parcerias comerciais com grande volume de transações. A investigação ainda deverá esclarecer se as movimentações apontadas nos relatórios configuram irregularidade ou se têm justificativa documental compatível com as atividades declaradas.