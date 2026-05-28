Gil do Vigor detona Virginia após vídeo beijando macaco: "irresponsável" (vídeo)

247 - Gil do Vigor criticou a postura de Virginia Fonseca após a repercussão de um vídeo em que a influenciadora aparece beijando um macaco. Durante participação no programa Papo de Segunda, o ex-BBB afirmou que criadores de conteúdo devem compreender o peso da responsabilidade social diante da influência que exercem sobre milhões de pessoas.

Na avaliação de Gil, a atuação de influenciadores não pode ser dissociada do impacto que suas mensagens provocam no público, especialmente quando envolvem temas sensíveis e debates sociais relevantes.

A declaração ocorreu em meio à repercussão do episódio envolvendo Virginia, uma das personalidades mais acompanhadas do país nas redes sociais. Gil ressaltou que o alcance de uma figura pública amplia também suas obrigações diante da audiência, já que conteúdos publicados por influenciadores podem reproduzir comportamentos, símbolos e percepções para um grande número de pessoas.

“Mas eu vou ser muito sincero e claro aqui: não dá para passar pano para irresponsabilidade. Eu acho que, quando você assume o papel de influenciador, você tem um papel junto com todos os benefícios de ser influenciador”, afirmou.

Ao comentar diretamente o caso de Virginia, Gil destacou o tamanho da influência exercida pela apresentadora e empresária. Para ele, o debate não se resume a uma publicação isolada, mas ao alcance de quem produz e divulga esse tipo de conteúdo.

“A gente tá falando de Virgínia, que foi eleita a pessoa mais influente no Brasil recentemente, e não tem como não falar da influência que ela tem e o público que ela atinge.

Durante a participação no programa, Gil defendeu que influenciadores busquem mais preparo antes de tratar, ainda que indiretamente, de assuntos que possam atingir grupos sociais ou reforçar estigmas. Ele afirmou que temas considerados delicados exigem estudo, cuidado e consciência sobre seus efeitos.

“Se vocês não querem entrar em assuntos que são espinhosos, mas que são importantes, o mínimo que se faz é ter todo um estudo, uma preparação antirracista”, disse ele, fazendo referência ao vídeo em que Virginia beija um macaco.

Gil também mencionou a necessidade de letramento racial como parte da responsabilidade de quem possui grande visibilidade pública. Segundo ele, quando um conteúdo causa dano ou constrangimento a alguém, o autor da publicação precisa reconhecer sua responsabilidade.

“É preciso ter letramento racial, porque se o seu conteúdo fere alguém, é sua responsabilidade”, reforçou.



