Felipe Neto diz que não verá Copa na Globo com Virginia repórter

247 - Felipe Neto afirmou que não pretende acompanhar a Copa do Mundo de 2026 pela Globo depois do anúncio de Virginia Fonseca em uma ação ligada à cobertura do torneio no Domingão com Huck.

O influenciador, de 38 anos, reagiu nas redes sociais à participação da empresária e apresentadora, de 27, que foi anunciada como uma espécie de repórter do evento na emissora. Felipe disse que estava disposto a assistir aos jogos e aos programas esportivos da Globo durante o Mundial, mas mudou de ideia após a novidade envolvendo Virginia.

A reação foi publicada no X, antigo Twitter. Felipe Neto criticou a decisão da emissora e associou sua insatisfação ao histórico de polêmicas de Virginia Fonseca, especialmente relacionadas à divulgação de jogos de apostas no passado.

“Essa vai ser a primeira Copa do Mundo da minha vida que não vou ver na Globo. Já tinha me perdido pelo time montado, as outras emissoras estão mais fortes. Agora com a tigrinha na cobertura, sem chance”, disse ele.

O termo “tigrinha”, usado por Felipe Neto na publicação, faz referência a críticas anteriores dirigidas a Virginia por sua ligação com a divulgação de plataformas de apostas. O apelido remete ao chamado “jogo do tigrinho”, uma das modalidades associadas ao setor, e foi empregado pelo influenciador em tom irônico.

Após a crítica à Globo, Felipe Neto afirmou que pretende acompanhar as partidas e a cobertura da Copa do Mundo por meio do streaming, citando a CazéTV como alternativa para assistir ao torneio.