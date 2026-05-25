Caetano Veloso diz não saber quem é Virginia: “sou alienado"
Nos comentários, internautas exaltaram a sorte de Caetano viver em um mundo sem saber quem é Vírgínia
247 - Um vídeo de Caetano Veloso afirmando não saber quem é Virginia Fonseca viralizou nas redes sociais nesse sábado (23). Na gravação, o cantor diz conhecer Vini Jr., jogador de futebol e ex-namorado da influenciadora.
“Você estava falando ‘Virginia, Vini’. Eu falei: ‘Quem é Virginia Vini? Depois Tino me explicou. Eu sou um alienado”, afirma no vídeo, postado pela esposa, Paula Lavigne.
O cantor explica que sabe quem é Vini Jr. e Paula explica que ele e a influenciadora namoraram.
“Ela não sei quem é. Vini Jr. é importantíssimo, grande jogador de futebol e enfrenta o racismo com muita firmeza”, completa o artista.
Nos comentários, internautas exaltaram a sorte de Caetano viver em um mundo sem saber quem é Vírgínia, destacando que ele siga sem saber quem é a mulher em questão.