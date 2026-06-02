Virginia se pronuncia após ser xingada no Maracanã: "sempre fui julgada"

247 - A influenciadora Virginia Fonseca, 27 anos, publicou um texto após ser vaiada no estádio do Maracanã no domingo, 31 de maio. No texto, ela refletiu sobre os julgamentos que afirma enfrentar em diferentes momentos da vida pessoal e profissional, incluindo o fim do casamento com Zé Felipe, sua atuação como rainha de bateria no Carnaval e o recente relacionamento com Vini Jr.

As informações são do texto original fornecido. Na manifestação, Virginia afirmou que o episódio no Maracanã provocou uma sensação diferente das críticas que já havia recebido ao longo da carreira e disse ter se sentido acuada, mesmo afirmando não ter feito “absolutamente nada”.

“Sabe de uma coisa? Eu também me canso. Eu também tenho dias em que dói. Mas eu me reconstruo. Uma das maiores lições que a vida me ensinou até hoje foi que as pessoas sempre vão ter uma opinião sobre você”, iniciou a influenciadora.

No desabafo, Virginia relembrou o início de sua trajetória na internet e disse que, quando começou a gravar vídeos, ouviu críticas de pessoas que afirmavam que ela estaria “passando vergonha”. Segundo a influenciadora, apesar do incômodo provocado pelos comentários, ela decidiu continuar.

A empresária também afirmou que os julgamentos se repetiram em diferentes áreas de sua vida. Ela citou relacionamentos, maternidade e carreira empresarial, além das críticas recebidas após construir negócios no setor de beleza.

“Nos relacionamentos, fui julgada. Na maternidade, fui julgada. Quando construí empresas do zero, fui julgada. Me lembro de quando diziam que não duraria um ano. Depois que era barato demais. Depois que era sorte. E, quando já não existia mais o que dizer, começaram a questionar os métodos, os números e os resultados. Os números das empresas que construímos com tanto trabalho passamos a ser questionados, mesmo sendo auditados por uma das maiores empresas de auditoria, a BDO”, escreveu.

Virginia também mencionou situações recentes de sua vida pessoal. Ela afirmou ter sido julgada ao se desafiar pela primeira vez no Carnaval, ao encerrar o casamento com Zé Felipe e ao tentar recomeçar. A influenciadora relacionou esse histórico de críticas ao episódio vivido no Maracanã.

“Na vida pessoal não foi diferente. Quando ousei me desafiar a fazer algo pela primeira vez no Carnaval, fui julgada. Quando meu casamento terminou, fui julgada. Quando tentei recomeçar, fui julgada. Mas ontem aconteceu algo e eu senti uma coisa diferente. Me senti acuada. Talvez uma das sensações mais ruins que já senti. E isso tudo sem ter feito absolutamente nada. E aí eu entendi uma coisa. Vai ser sempre assim.”

Ao longo do texto, Virginia afirmou que as críticas podem surgir independentemente da postura adotada. Para ela, a exposição pública faz com que qualquer decisão seja alvo de comentários, seja no trabalho, no descanso, na forma de se vestir, no silêncio ou na fala.

“Se eu trabalhar, vão criticar. Se descansar, vão te criticar. Se usar uma roupa que goste, vão criticar. Se eu falar ou me calar, vou receber críticas. Então chega uma hora em que você precisa decidir: você vai viver a sua vida ou a expectativa dos outros? Porque a crítica nunca construiu uma empresa. Nunca gerou empregos. Nunca realizou um sonho. Quem faz isso é o trabalho. A constância. A disciplina. É continuar mesmo quando você está cansada.”

A influenciadora também direcionou parte do desabafo a mulheres que enfrentam cobranças em diferentes contextos, como maternidade, recomeços pessoais, empreendedorismo e atuação nas redes sociais. Ela defendeu que críticas e dúvidas externas não devem interromper trajetórias pessoais ou profissionais.

“E é por isso que eu queria falar especialmente com você, com a mãe que está tentando fazer o melhor pelos filhos e sente que nunca é suficiente. Com a mulher que está tentando recomeçar sozinha, com quem está abrindo um negócio, sonha em ser influenciadora, ou com a mulher que caiu e está tentando levantar mais uma vez. Não pare porque riram de você, porque duvidaram de você ou porque te criticaram.”

Virginia afirmou que, se tivesse desistido diante das primeiras críticas, não teria alcançado as experiências que viveu. No texto, ela disse que a própria história não deve ser definida por comentários de terceiros, mas pela capacidade de continuar construindo apesar das dificuldades.

“Porque se eu tivesse parado na primeira crítica, eu jamais teria vivido tudo o que vivi! E não queira provar nada para ninguém. No final das contas, a sua história não será contada pelas pessoas que falaram de você. Ela será contada por tudo aquilo que você teve coragem de construir apesar delas.”

A influenciadora também associou sua mensagem à fé e afirmou que dores, medos e noites sem dormir muitas vezes não são vistos pelo público. Ela incentivou suas seguidoras a seguirem em frente mesmo diante de tentativas de desestabilização.

“Não deixe que a opinião dos outros seja maior do que o sonho que Deus colocou dentro de você. Porque ninguém vê as lágrimas. Ninguém vê os medos. Ninguém vê as noites sem dormir. Mas você vê. E Deus vê. Então continue.”

Ao encerrar o desabafo, Virginia agradeceu pelas mensagens de apoio que recebeu após as vaias no Maracanã e destacou a união entre mulheres em meio à repercussão do caso.

“Porque a sua história não é definida pelas vezes que tentaram te derrubar. Ela é definida pelas vezes que você decidiu levantar, se reconstruir e seguir em frente. E obrigada por todas as mensagens de apoio, obrigada a todas as mulheres que estão se unindo, se apoiando, se amando! Eu passaria por isso mais um milhão de vezes para que todas nós fôssemos unidas sempre.”

Após a publicação, Virginia recebeu manifestações de solidariedade nos comentários. Zé Felipe e Vini Jr. demonstraram apoio à influenciadora. A mãe dela, Margareth Serrão, além de amigos e celebridades como Lauana Prado, Brunna Gonçalves, Maya Massafera e João Silva, também se manifestaram em defesa da empresária.

O episódio reacendeu a discussão sobre a exposição pública de influenciadores e o impacto dos julgamentos nas redes sociais e em eventos presenciais. No caso de Virginia, o desabafo buscou responder às críticas recebidas e transformar a reação às vaias em uma mensagem de resistência diante da pressão pública.