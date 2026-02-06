ONS reduz previsão de carga no Brasil e projeta queda de 1,8% em fevereiro

247 - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) voltou a reduzir a estimativa de consumo de energia elétrica no Brasil ao longo de fevereiro, conforme boletim do Programa Mensal de Operação (PMO) referente à próxima semana operativa, divulgado nesta sexta-feira (6).

A projeção atualizada indica uma carga de 87.482 megawatts médios (MWmed) no Sistema Interligado Nacional (SIN) durante o mês. Se confirmada, a estimativa representa uma queda anual de 1,8%, ampliando a retração prevista anteriormente, que era de 1,7%.

A revisão foi influenciada principalmente pelo Sudeste/Centro-Oeste, principal centro de consumo do país. Para a região, o ONS passou a estimar uma carga de 48.582 MWmed, o que pode resultar em uma redução anual de 5,0% em relação a fevereiro de 2025. No levantamento anterior, a expectativa era de queda de 4,3%.

No Sul, por outro lado, houve aumento na projeção. A carga esperada foi ajustada para 16.048 MWmed, equivalente a uma diminuição anual de 4,5%. Antes, a previsão apontava uma retração mais acentuada, de 5,7%.

O Nordeste também teve elevação nas expectativas. A estimativa agora é de 14.560 MWmed, o que pode representar uma alta anual de 8,2%. No boletim anterior, o crescimento projetado era de 7,9%.

Já no Norte, a previsão subiu levemente, passando de 8.279 MWmed para 8.291 MWmed. Caso os valores se confirmem, a região deverá registrar um aumento anual de 7,5%, acima da projeção anterior de 7,3%.

Com os ajustes, o ONS reforça a perspectiva de retração mais intensa no principal polo consumidor do país, enquanto aponta crescimento consistente da demanda em regiões do Norte e Nordeste durante o mês de fevereiro.