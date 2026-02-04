Axia terá 40% das linhas de transmissão do sistema elétrico em 2028

247 - A Axia Energia, antiga Eletrobras, deve alcançar participação de 40% nas linhas de transmissão que integram o Sistema Interligado Nacional (SIN) até 2028, com a conclusão dos projetos conquistados nos últimos leilões do setor. O avanço representa um aumento de três pontos porcentuais em relação ao patamar atual, de 37%, sem considerar eventuais novos ativos que possam ser arrematados em certames futuros.

As informações constam de reportagem da Broadcast, publicada nesta terça-feira (4). Segundo a apuração, a companhia está em processo de construção e operação de mais 2.261 quilômetros de novas linhas de transmissão, o que elevará a extensão total de sua rede para 76.261 quilômetros ao final do período projetado.

Os novos empreendimentos foram incorporados por meio de sete lotes vencidos em leilões realizados nos últimos três anos. Desde a privatização da então Eletrobras, em junho de 2022, a Axia acumulou vitórias em certames que somam pouco mais de R$ 6 bilhões em investimentos previstos em infraestrutura de transmissão.

A região Nordeste concentrará a maior parte da expansão planejada. Ao todo, 1.957 quilômetros de novas linhas serão implantados nos estados do Ceará, Piauí, Bahia, Pernambuco e Alagoas. A ampliação é considerada estratégica para viabilizar o escoamento do potencial de geração renovável atualmente represado nessas áreas, especialmente de fontes eólica e solar.

O cronograma de entregas prevê que, ainda neste ano, sejam concluídos 304 quilômetros de linhas em Minas Gerais e Santa Catarina. Em 2027, estão programados 845 quilômetros adicionais no Ceará e no Piauí. Já em 2028, a companhia planeja colocar em operação mais 1.112 quilômetros de transmissão distribuídos entre Bahia, Pernambuco, Alagoas, Piauí e Ceará.

Com esse conjunto de projetos, a Axia reforça sua posição como uma das principais operadoras de transmissão do país, ampliando sua presença em regiões consideradas essenciais para a expansão da matriz elétrica brasileira e para a integração de novos polos de geração ao SIN.