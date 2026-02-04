TSEA Energia amplia produção e investe R$ 850 milhões no Brasil e nos EUA

247 - A TSEA Energia anunciou um investimento de R$ 850 milhões para expandir suas operações industriais no Brasil e fortalecer sua presença no mercado dos Estados Unidos, principal destino de sua produção. O plano envolve a construção de uma nova planta fabril em Contagem (MG) e a abertura de um escritório em território norte-americano, com foco na ampliação da capacidade produtiva de transformadores de alta potência.

A expansão teve início em 2025 e deve ser concluída até o começo de 2029. A expectativa da companhia é dobrar a capacidade de produção de transformadores de até 500 kVA (quilovolt-ampères), equipamentos que podem alcançar até 275 toneladas e são destinados a grandes consumidores de energia.

Segundo o diretor de marketing da TSEA, Rafael Porteiro, a maior parte dos recursos será aplicada na nova fábrica, que funcionará ao lado da atual unidade em Contagem. Parte do investimento também será destinada à modernização e ampliação das unidades de Betim (MG) e Curitiba. As obras de construção estão previstas para começar ainda neste ano.

Atualmente, a TSEA emprega cerca de 1,3 mil pessoas e projeta a contratação de mais 1 mil trabalhadores nos próximos cinco anos, sendo 260 apenas em 2026. O plano estratégico da empresa prevê quadruplicar a receita até 2030, alcançando aproximadamente R$ 4 bilhões. “A empresa vem crescendo mais de dois dígitos ano a ano”, afirmou Porteiro.

A produção da companhia atende concessionárias de geração e distribuição de energia, além de setores como siderurgia, mineração, indústria farmacêutica, datacenters e outros grandes consumidores de energia elétrica. De acordo com Porteiro, os investimentos respondem a uma demanda crescente por transformadores de alta potência e outros equipamentos. “Nos últimos cinco anos houve uma explosão na demanda por transformadores de potência e os Estados Unidos se tornaram um alvo nosso. É o país com maior consumo e demanda energética no Ocidente”, disse.

A empresa já fornece equipamentos ao mercado americano e pretende ampliar essa atuação com a instalação do escritório no país, que deverá contar com uma equipe de 20 a 30 pessoas. A maioria será formada por brasileiros expatriados, responsáveis por serviços estratégicos. “A expatriação não é uma decisão financeira, é uma decisão de investir nas pessoas da companhia”, declarou Porteiro.

A operação em Contagem teve início em 1968 como uma divisão da Toshiba América do Sul. Em 2018, o fundo TSEA Participações adquiriu o controle das atividades por cerca de R$ 50 milhões e criou a Transformadores e Serviços de Energia das Américas (TSEA).