Silveira comemora avanço do Gás do Povo, maior programa social do governo Lula 3

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comemorou a aprovação do programa Gás do Povo pelo Senado Federal, nesta terça-feira (03), após aval da Câmara dos Deputados na segunda-feira (02). A iniciativa é considerada o maior programa social do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu terceiro mandato na área social e energética

Atualmente, o Gás do Povo já conta com mais de 11 mil revendas de GLP cadastradas em todo o país e está presente em mais de 3 mil municípios, garantindo capilaridade e proximidade com as famílias beneficiárias. Nas capitais onde o programa foi iniciado, praticamente todas as famílias aptas ao benefício têm acesso a uma revenda credenciada a até dois quilômetros de distância, o que reduz barreiras logísticas e amplia a efetividade da política pública.

Com a expansão em curso, a expectativa do governo é beneficiar cerca de 15,5 milhões de famílias até março de 2026. Na implementação integral, prevista para o mesmo período, o programa deverá alcançar mais de 50 milhões de pessoas em todo o país, com estimativa de 65 milhões de recargas de botijões de gás por ano, consolidando-se como o maior programa do mundo voltado ao cozimento limpo e à segurança alimentar.

“Essa é uma conquista do povo brasileiro. É o governo do presidente Lula cuidando dos brasileiros mais vulneráveis, garantindo dignidade, saúde e segurança energética para milhões de famílias”, afirmou Silveira. Após a aprovação no Senado, o texto segue agora para sanção presidencial e, na sequência, para regulamentação pelo Ministério de Minas e Energia, que coordenará a implementação escalonada até a cobertura nacional.