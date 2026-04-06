Operação conjunta entre Brasil e Paraguai intensifica combate ao narcotráfico em nova fase

247 - A Polícia Federal (PF) e a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) do Paraguai iniciaram, na segunda-feira (6), a 54ª fase da Operação Nova Aliança, voltada ao combate ao narcotráfico na região de fronteira entre os dois países. A iniciativa integra a cooperação bilateral no enfrentamento ao crime organizado transnacional, com foco em áreas utilizadas para cultivo e produção de drogas ilícitas.

A ação conta com apoio da Força-Tarefa Conjunta e do Ministério Público do Paraguai e marca a primeira etapa operacional de 2026. Criada em 2012, a Operação Nova Aliança já realizou 53 fases anteriores. Nesse período, foram erradicados cerca de 14 mil hectares de plantações ilegais e destruídas mais de 45 mil toneladas de maconha.

Em 2025, a operação registrou a eliminação de 5.464 toneladas da droga, o maior volume já alcançado desde o início das ações conjuntas entre Brasil e Paraguai.

Ações operacionais

Nesta etapa, as equipes concentram as atividades no departamento de Canindeyú, no Paraguai, região identificada como área de grande presença de cultivos ilegais de cannabis. As forças de segurança atuam na localização e destruição de plantações ilícitas, além da desarticulação de estruturas utilizadas para produção e armazenamento da droga.

A operação inclui ainda cooperação técnico-científica entre os países. Peritos do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal trabalham em conjunto com especialistas do Laboratório Forense e do Centro de Evidências da SENAD na coleta e análise de amostras de plantas e solo. Os dados obtidos contribuem para investigações criminais e para a produção de provas periciais relacionadas ao narcotráfico.

Recuperação ambiental

Além das ações de repressão, a operação incorpora medidas de recuperação ambiental. Por meio da Operação Restaurar, conduzida pelo Instituto Nacional de Florestas do Paraguai, áreas afetadas pelo cultivo ilegal passam por processos de restauração ecológica.

A iniciativa conjunta é considerada uma das principais ações de cooperação entre Brasil e Paraguai no combate ao narcotráfico na América do Sul, com atuação contínua ao longo de mais de uma década.