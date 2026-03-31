Santa Catarina: PF prende suspeito de tráfico internacional de medicamentos e drogas em operação

247 - A Polícia Federal (PF) prendeu um suspeito durante operação realizada nesta terça-feira (31) para desarticular um esquema de tráfico internacional de medicamentos controlados e drogas no Oeste de Santa Catarina. Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três endereços, sendo dois em Capinzal e um em Ouro. Os agentes apreenderam celulares, documentos e medicamentos, além de efetuar a prisão em flagrante.

A investigação teve origem em um alerta emitido pelo projeto GRIDS, ligado à Organização das Nações Unidas (ONU). O comunicado indicou apreensões de encomendas contendo fármacos de uso controlado, como opioides e benzodiazepínicos, no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. Ao todo, foram identificadas 15 interceptações de objetos postais enviados a partir de Santa Catarina, além da apreensão de cocaína associada ao mesmo endereço investigado.

Segundo a Polícia Federal, os principais responsáveis pelo esquema seriam um servidor público e sua esposa. O casal utilizava uma plataforma de vendas on-line para comercializar ilegalmente os produtos. As apurações permitiram mapear a logística do grupo e identificar mais de 900 envios postais realizados nos últimos anos, com destino a diversas regiões do Brasil e a países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e República Tcheca. Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.