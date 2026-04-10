Operações do Banco Master envolveram dinheiro vivo e garantias infladas

247 - Um relatório de inteligência financeira aponta que operações do Banco Master envolveram uso de dinheiro em espécie, garantias com valores inflados e destinação de recursos a empreendimentos ligados ao empresário Nelson Tanure. O documento, elaborado pelo Coaf, detalha transações suspeitas entre 2022 e 2025 e foi encaminhado à CPI do Crime Organizado no Senado.Segundo informações reveladas pela Folha de S.Paulo, o RIF (Relatório de Inteligência Financeira) destaca indícios de irregularidades em operações de grande porte, incluindo movimentações acima dos limites estabelecidos pelas normas e possíveis inconsistências no uso de garantias em empréstimos.

O Coaf, órgão responsável por monitorar e prevenir crimes de lavagem de dinheiro, identificou que parte das transações envolvia recursos em espécie — ou seja, dinheiro vivo utilizado em algum estágio das operações. Esse tipo de movimentação costuma ser considerado sensível por autoridades, devido ao maior risco de ocultação de origem de recursos.

Entre os casos citados está uma operação de R$ 468,8 milhões, realizada em setembro de 2024, envolvendo a empresa BTG Empreendimentos, Locações e Serviços, do setor de terraplanagem. O relatório indica que houve uso de dinheiro em espécie em algum momento da transação. A empresa já havia sido mencionada em investigações anteriores sobre empréstimos considerados suspeitos concedidos pelo banco.

Outra operação destacada envolve Marcelo Cohen, dono da Belvitur Viagens e presidente da BeFly, no valor de R$ 6 milhões. O relatório também menciona duas movimentações com o fundo B10, que somam mais de R$ 317 milhões, realizadas pouco antes da liquidação do Banco Master pelo Banco Central, em novembro do ano passado.

Em nota, a BeFly afirmou que o empréstimo citado foi firmado de forma regular. “A empresa reitera sua atuação transparente, regular e alinhada às melhores práticas de mercado”, declarou.

O relatório também cita uma operação de R$ 3,89 milhões com a produtora Amando Vidas, ligada aos sócios André Valadão e Cassiane Valadão. A empresa negou qualquer recebimento de valores em espécie nos montantes mencionados.

Um dos pontos mais sensíveis do documento envolve a empresa SI 02 – Empreendimentos e Incorporações Imobiliárias, que realizou operações de crédito superiores a R$ 387 milhões. De acordo com o Coaf, o valor é incompatível com o porte da empresa, cujo capital social declarado é de apenas R$ 2.000.

Além disso, o relatório aponta que 231 imóveis foram apresentados como garantia com valores muito acima do mercado. Terrenos adquiridos por cerca de R$ 9.300 foram avaliados entre R$ 900 mil e R$ 6 milhões, o que levanta suspeitas de superavaliação para viabilizar operações de crédito.

O documento também registra movimentações envolvendo empresas ligadas a Nelson Tanure, como a Lormont Participações, que aparece em operações que somam R$ 124,3 milhões, além de transações com a WNT Gestora de Recursos, que totalizam R$ 377 milhões.

A defesa de Tanure afirmou que o empresário não possui participação societária no Banco Master. “Foi apenas cliente nos últimos anos”, declarou. Em relação às operações citadas, a defesa sustentou que ocorreram de forma regular: “sempre de modo profissional, legítimo e devidamente contabilizado”.

Já a WNT afirmou que atuou como gestora de fundos em operações de crédito consignado, incluindo negociações com o banco. “A empresa não possui, nem nunca possuiu, qualquer relação societária, direta ou indireta, com Nelson Tanure”, informou.

O relatório do Coaf é um dos principais instrumentos utilizados em investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, além de CPIs, por reunir dados sobre transações financeiras relevantes e eventuais indícios de irregularidades. A partir dessas informações, as autoridades avaliam a abertura de inquéritos ou aprofundamento das apurações sobre os envolvidos.