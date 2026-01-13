Overclean avança e intensifica investigações contra núcleo político de desvio de emendas

247 - A Polícia Federal aprofundou as investigações contra o deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) ao deflagrar a nona fase da Operação Overclean, que ampliou o alcance do inquérito sobre supostas irregularidades envolvendo emendas parlamentares e contratos públicos. A nova etapa, realizada nesta terça-feira (13), é considerada um ponto de inflexão na apuração, ao atingir diretamente o núcleo político do esquema investigado, relata Mirelle Pinheiro, do Metrópoles. Os investigadores reuniram provas classificadas como robustas após a análise de materiais apreendidos em fases anteriores da operação.

O avanço da investigação teve como ponto central a quarta fase da Overclean, quando um assessor direto do deputado, Marcelo Chaves Gomes, passou a ser alvo das apurações ainda em 2025. A partir desse episódio, a Polícia Federal avaliou haver lastro probatório suficiente para aprofundar o cerco contra o deputado e seu entorno político.

Nesta nova fase, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão diretamente relacionados a Félix Mendonça Júnior. Entre os locais alvo das diligências estão o apartamento funcional utilizado pelo deputado em Brasília, a sede do PDT na Bahia e um imóvel de alto padrão no estado baiano, avaliado em cerca de R$ 50 milhões, que entrou no radar da investigação patrimonial.

As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, que também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 24 milhões em contas bancárias associadas a pessoas físicas e jurídicas investigadas no âmbito da operação. A decisão reforça o entendimento da Corte sobre a gravidade dos indícios reunidos até o momento.

De acordo com a Polícia Federal, a atual fase é um desdobramento direto da quarta etapa da Overclean, quando o assessor parlamentar foi apontado como operador do esquema. Na ocasião, foram identificados indícios de que emendas parlamentares teriam sido liberadas mediante o pagamento de vantagem indevida, com posterior direcionamento e manipulação de licitações em municípios.

Até o momento, o deputado federal Félix Mendonça Júnior não se pronunciou sobre o novo avanço da operação. O espaço permanece aberto para eventual manifestação do parlamentar.