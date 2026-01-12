Emendas drenam 25% do investimento federal, mostram números da execução orçamentária

247 - Senadores e deputados federais controlaram, por meio de emendas parlamentares, cerca de 25% dos investimentos federais, mostraram números da execução do Orçamento de 2025. A proporção aumenta quando são avaliados os órgãos vinculados aos ministérios - 44 instituições têm mais da metade do orçamento atrelado a emendas. As indicações superam 90% dos recursos em nove dessas entidades.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (12) pelo jornal Folha de S.Paulo, 99,5% dos cerca de R$ 118 milhões empenhados para o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em 2025 para investimentos foram obtidos por meio das emendas. O órgão recebeu equipamentos como microscópios, além de painéis solares, entre outros investimentos.

O avanço do Congresso sobre o Orçamento se escancarou a partir de 2020, quando houve um salto de R$ 18,3 bilhões para R$ 48,5 bilhões em emendas empenhadas, alta de 165%, considerando valores atualizados pela inflação.

Em 2025 foram empenhados R$ 47,3 bilhões em emendas, considerando valores atualizados pela inflação. O Orçamento aprovado em dezembro pelo Congresso prevê mais de R$ 61 bilhões. O presidente Lula terá de decidir se aprova ou veta o valor.