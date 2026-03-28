Paulo Pimenta diz que “verdade prevaleceu” após derrota de relatório da CPMI no INSS

247 - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS foi encerrada na madrugada deste sábado (28) sem a aprovação de um relatório final, após a rejeição do parecer do relator. Em meio ao impasse, o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou que o texto derrotado não refletia o conjunto das investigações realizadas.

“A CPMI do INSS termina com o trabalho do relator rejeitado. Foi apresentada uma peça frágil, que não se sustenta e não reflete as quase 40 sessões da Comissão, realizadas desde agosto de 2025”, declarou o parlamentar.

Relatório rejeitado aprofunda divisão política

De acordo com informações da Agência Brasil e do Brasil 247, o colegiado rejeitou, por 19 votos a 12, o parecer apresentado pelo relator Alfredo Gaspar (PL-AL). O documento previa o indiciamento de 216 pessoas, entre elas Fábio Luís Lula da Silva, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) e outros nomes do meio político e empresarial.

Após a derrota, o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), optou por não colocar em votação um relatório alternativo apresentado por parlamentares governistas, levando ao encerramento da CPMI sem qualquer documento final aprovado — um desfecho considerado incomum.

Governistas defendem relatório alternativo

O deputado Paulo Pimenta sustentou que havia um outro texto com respaldo da maioria da comissão. “Este documento que carrego é o verdadeiro relatório, entendido pela maioria dos parlamentares como aquele que aponta os reais culpados pelos golpes cometidos contra os aposentados de todo o Brasil, em uma trama instituída no Governo Bolsonaro”, afirmou.

Esse relatório alternativo previa cerca de 170 indiciamentos, incluindo o do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar uma suposta organização criminosa ligada a fraudes em descontos do INSS. O documento, no entanto, não chegou a ser analisado pelo colegiado.

Mobilização do governo foi decisiva

Para barrar o parecer de Gaspar, o governo mobilizou sua base no Congresso. Senadores foram chamados a Brasília para participar da votação, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi temporariamente exonerado para reassumir o mandato no Senado e votar.

A movimentação evidenciou o peso político da disputa em torno das conclusões da CPMI, marcada por forte polarização desde o início de seus trabalhos.

Relatório rejeitado previa medidas de impacto

O parecer derrotado incluía propostas de grande repercussão, como a prisão preventiva de Fábio Luís Lula da Silva e a investigação dos ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Dias Toffoli por suposto tráfico de influência.

O texto também apontava a existência de um esquema que teria movimentado cerca de R$ 39 bilhões entre 2018 e 2025, envolvendo empresas com indícios de atuação como fachada para lavagem de dinheiro.

Além disso, previa o indiciamento de ex-ministros da Previdência, como Carlos Lupi e José Carlos Oliveira, com acusações que variavam de fraude a organização criminosa.

Base governista aponta origem das fraudes

Já o relatório alternativo da base governista sustentava que mudanças realizadas a partir de 2019 facilitaram a atuação de entidades em descontos sobre benefícios previdenciários.

“Em 2019, no governo Bolsonaro, começam a ocorrer as grandes mudanças internas [...] que vão cada vez mais abrindo a possibilidade para que outras instituições e entidades pudessem fazer descontos”, afirmou Pimenta.

O documento também sugeria medidas legislativas para ampliar a proteção de aposentados e pensionistas, com foco no combate a práticas abusivas em operações de crédito consignado e no reforço à segurança de dados.

CPMI termina sem conclusões formais

Sem consenso político, a comissão encerrou suas atividades sem consolidar oficialmente suas conclusões. Apesar disso, Pimenta afirmou que as investigações não se encerram com o fim dos trabalhos parlamentares.

“A CPMI acaba, mas a busca pela punição dos criminosos continuará. A verdade prevaleceu”, declarou.