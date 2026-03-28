CPMI do INSS fracassa e termina sem relatório final após rejeição de parecer que pedia indiciamento de Fábio Luís Lula da Silva

247 – A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS foi encerrada na madrugada deste sábado (28) sem a aprovação de um relatório final, após a rejeição do parecer apresentado pelo relator Alfredo Gaspar (PL-AL). A informação foi divulgada pelo jornal Estado de S. Paulo.

Por 19 votos a 12, o colegiado derrubou o relatório que pedia o indiciamento de 216 pessoas, entre elas Fábio Luís Lula da Silva, o banqueiro Daniel Vorcaro, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) e os deputados Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) e Gorete Pereira (MDB-CE).

Comissão é encerrada sem relatório aprovado

Após a rejeição do parecer, o presidente da CPI, senador Carlos Viana, recusou-se a colocar em votação um texto alternativo apresentado por parlamentares da base governista. Com isso, a comissão foi encerrada sem a aprovação de qualquer relatório final — um desfecho incomum para CPIs no Congresso Nacional.

A proposta alternativa dos governistas previa cerca de 170 indiciamentos, incluindo o do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de organização criminosa, improbidade administrativa e furto qualificado contra idosos. No entanto, esse documento sequer foi analisado pelo colegiado.

Governo mobilizou aliados para barrar relatório

Para impedir a aprovação do relatório de Gaspar, o governo mobilizou sua base no Senado. O senador Jacques Wagner (PT-BA) viajou de Salvador a Brasília no mesmo dia para participar da votação.

Além disso, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi temporariamente exonerado do cargo para reassumir seu mandato no Senado e votar contra o parecer. Sua suplente, Margareth Buzetti, integra a oposição ao presidente Lula.

Relatório previa prisão de Fábio Luís Lula da Silva e investigação de ministros do STF

O documento rejeitado propunha medidas de forte impacto político e jurídico. Entre elas, a prisão preventiva de Fábio Luís Lula da Silva, que atualmente reside na Espanha, sob a alegação de risco de fuga.

O relatório também sugeria a investigação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli por supostos crimes como tráfico de influência em relações com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Esquema bilionário e empresas de fachada

Segundo o parecer, uma rede composta por 41 empresas teria sido utilizada para pagamento de propinas e lavagem de dinheiro, movimentando cerca de R$ 39 bilhões entre 2018 e 2025.

O texto afirmava ainda que “a quase totalidade” dessas empresas apresentava características de fachada, com indícios de uso para circulação rápida de recursos financeiros, típica de esquemas de ocultação de origem de dinheiro.

Indiciamentos incluíam ex-ministros de diferentes governos

O relator também pediu o indiciamento de dois ex-ministros da Previdência:

Carlos Lupi, que comandou a pasta no governo do presidente Lula

José Carlos Oliveira, ministro durante o governo Bolsonaro

No caso de Lupi, foram apontados crimes como prevaricação, fraude eletrônica, furto eletrônico e condescendência criminosa. Já Oliveira foi acusado de uma lista mais ampla, incluindo organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e inserção de dados falsos em sistema de informática.

Leitura do relatório ocorreu após decisão do STF

O relatório final, com mais de 4.300 páginas, foi lido integralmente na sexta-feira (27), em uma sessão que durou cerca de oito horas. A leitura ocorreu após o Supremo Tribunal Federal barrar a prorrogação dos trabalhos da CPI.

Sem consenso político e com forte divisão entre governo e oposição, a comissão encerrou suas atividades sem produzir um documento final aprovado — deixando em aberto as conclusões formais sobre as investigações conduzidas ao longo de seus trabalhos.