Pedro Sánchez: 'Espanha celebra retorno do Brasil como parceiro fundamental para enfrentar os desafios globais'

247 - O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, comemorou nesta quarta-feira (26) o retorno do Brasil como agente ativo no cenário internacional durante encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sánchez e Lula assinaram três acordos entre os governos de Brasil e Espanha, na sede do governo e residência oficial, em Madrid, e envolvem as áreas da Educação, Trabalho e Ciência e Tecnologia.

Pedro Sánchez destacou que ambos os países partilham a defesa do ambiente “contra um negacionismo cego e suicida”, bem como um claro compromisso com a ciência, ou o valor da civilização face à barbárie. Em suma, o presidente destacou que Espanha e Brasil estão alinhados na defesa da democracia e do estado de direito “contra as hordas que vivem em Washington ou em Brasília”.

Pedro Sánchez agradeceu o envolvimento do presidente Lula na questão da guerra na Ucrânia e reconheceu o interesse do presidente brasileiro em promover um grupo de países mediadores. “Espanha e Brasil querem a mesma coisa: a paz”, sublinhou Sanchez.

O presidente Sánchez enfatizou também as questões ambientais. "O retorno do Brasil à agenda climática foi um verdadeiro alívio", disse o premiê espanhol, destacando que o compromisso do governo brasileiro nessa questão também representa uma esperança para a comunidade internacional. "Valorizamos muito o compromisso do presidente Lula com a preservação da Amazônia", destacou.

