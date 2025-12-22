“Permanência de Moraes no STF é insustentável”, diz Amoêdo

247 - João Amoêdo, fundador do Partido Novo, criticou nesta segunda-feira (22) o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e defendeu que o magistrado renuncie ou seja alvo de um processo de impeachment.

"Essa informação sobre a participação de Alexandre de Moraes no caso do Banco Master, se confirmada, somada ao contrato milionário da esposa do ministro com a mesma instituição, torna sua permanência no STF insustentável. Nessa hipótese, o ministro deveria renunciar ou sofrer um processo de impeachment", escreveu Amôedo na rede X.

Mais cedo, a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, informou que Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, com o objetivo de interceder em favor do Banco Master, instituição que é alvo de investigações por suspeita de fraude.