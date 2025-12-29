Pesquisa revela estabilidade na aprovação e desaprovação do governo Lula

247 - A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue praticamente inalterada em relação às pesquisas anteriores realizadas pelo Instituto Paraná Pesquisas. De acordo com o levantamento, 50,9% dos entrevistados desaprovam o governo Lula, ao passo que 45,6% afirmam aprovar a gestão. Em novembro, a desaprovação também era de 50,9%, enquanto a aprovação alcançava 45,9%, o que reforça a percepção de estabilidade no humor do eleitorado ao longo dos últimos meses. As informações são do Metrópoles.

Como os brasileiros avaliam a gestão Lula

A pesquisa detalha ainda a avaliação qualitativa do governo. Apenas 12,9% dos entrevistados classificam a administração como ótima, enquanto 19,8% a consideram boa. Por outro lado, 34,8% avaliam o governo como péssimo, e 8,0% o definem como ruim. A avaliação regular foi registrada por 23,1% dos participantes, enquanto 1,4% não soube ou não opinou.

Metodologia e abrangência da pesquisa

O levantamento ouviu 2.038 eleitores em 163 municípios distribuídos pelos 26 estados brasileiros e pelo Distrito Federal. A coleta de dados foi realizada entre os dias 18 e 22 de dezembro. A pesquisa tem grau de confiança de 95% e margem de erro estimada em 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais.