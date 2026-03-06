Petrobras nega plano de investir na Venezuela e Magda Chambriard define rumor como 'absurdo'

247 - A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, classificou como “completo absurdo” as informações de que a companhia teria decidido investir na exploração de petróleo na Venezuela. A declaração foi feita nesta sexta-feira (6), durante entrevista coletiva concedida após a divulgação dos resultados trimestrais e do desempenho da estatal em 2025.

Segundo a executiva, não existe qualquer decisão da diretoria da empresa sobre investimentos no país vizinho. Chambriard explicou que a Venezuela pode aparecer apenas como hipótese em avaliações estratégicas sobre possíveis áreas de prospecção, sem que isso represente planejamento concreto de atuação.

“A Venezuela seria um dos países sobre os quais a Petrobras poderia especular se poderia prospectar petróleo, mas é só isso”, afirmou a presidente da companhia.

A executiva destacou que existem obstáculos relevantes que dificultariam uma eventual operação da Petrobras no país. Entre os fatores citados estão características técnicas das reservas venezuelanas e as restrições comerciais internacionais que atingem o setor energético local.

De acordo com Chambriard, parte significativa do petróleo venezuelano é classificada como extra-pesada, o que exige tecnologias específicas e investimentos mais complexos para sua extração.

Ela também ressaltou que as sanções internacionais representam um fator determinante para qualquer análise sobre possíveis negócios no país.

“Se eventualmente o embargo for cancelado, aí podemos cogitar se a Venezuela é um negócio para nós ou não. Neste momento, não tenho sequer autorização de ir para a Venezuela”, declarou.

As afirmações ocorreram no contexto da apresentação de resultados financeiros da Petrobras e das discussões sobre as estratégias da companhia no setor de exploração e produção de petróleo e gás.