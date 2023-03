PF abre inquérito para investigar caso das joias de Michelle

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) abriu inquérito para investigar o caso das joias milionárias de Michelle Bolsonaro "dadas" pela Arábia Saudita e que estão retidas na Receita Federal após uma comitiva do governo federal tentar entrar ilegalmente com elas no país. O caso vai ficar em São Paulo, com a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, uma vez que os produtos estão no Aeroporto de Guarulhos.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, havia mandado a corporação investigar se houve crime na tentativa do antigo governo de trazer para o Brasil joias avaliadas em mais de R$ 16 milhões.

Bolsonaro negou que as joias dadas pelo governo saudita teriam sido trazidas de forma ilegal e que os presentes seriam para uso pessoal da ex-primeira-dama. Michelle também negou irregularidades, mas em tom de deboche.

