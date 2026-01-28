PF abre investigação sobre contratação de influenciadores para atacar o Banco Central

247 - A Polícia Federal instaurou, nesta quarta-feira (28), um inquérito para apurar a contratação de influenciadores digitais e páginas em redes sociais com o objetivo de atacar o Banco Central em favor do Banco Master. A investigação foi aberta após a produção de uma Informação de Polícia Judiciária (IPJ), a partir da qual a corporação identificou indícios suficientes para a apuração formal dos fatos. As informações são da CNN Brasil.

O inquérito está sob responsabilidade da Diretoria de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (Dicor). Segundo a apuração, os elementos reunidos pela Polícia Federal apontaram para a necessidade de aprofundar a investigação por meio de um procedimento policial.

De acordo com o levantamento citado pela CNN Brasil, a Polícia Federal mapeou uma sequência de publicações feitas entre 9 de dezembro do ano passado e 6 de janeiro deste ano, nas quais influenciadores digitais passaram a divulgar críticas ao Banco Central. Ao menos 40 perfis foram identificados como possíveis participantes do chamado “Projeto DV”, referência às iniciais de Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master.

Os perfis analisados pertencem a influenciadores de diferentes áreas, incluindo entretenimento, celebridades e, em menor número, finanças. As publicações apresentavam forte similaridade de linguagem e formato, sugerindo uma ação coordenada. Entre os principais argumentos difundidos estavam afirmações de que “pessoas comuns serão prejudicadas com o ‘desmoronamento’ do Master”, que haveria “indícios de precipitação na liquidação do Master” pelo Banco Central e que “o banco foi liquidado em tempo considerado incomum”.

A reportagem também apontou que influenciadores relataram ter sido procurados, no final de 2025, por representantes de empresas de marketing digital. O contato teria como objetivo a produção de conteúdos questionando a liquidação extrajudicial do Banco Master determinada pelo Banco Central.