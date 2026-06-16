PF aponta que Daniel Vorcaro bancou viagens e despesas de Ciro Nogueira; veja fotos

247 - A Polícia Federal (PF) afirmou que o banqueiro Daniel Vorcaro mantinha uma relação considerada "instrumental" com o senador Ciro Nogueira (PP-PI), supostamente voltada ao atendimento de interesses do Banco Master no Congresso Nacional.

O caso ganhou novo desdobramento após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a retirada do sigilo da investigação. Com isso, vieram a público documentos, fotografias e mensagens que, segundo a PF, sustentam a hipótese de uma relação marcada pela troca de benefícios entre o banqueiro e o parlamentar.

De acordo com o relatório policial, Vorcaro teria custeado uma série de despesas pessoais de Ciro Nogueira, incluindo viagens internacionais, hospedagens em hotéis de luxo, refeições em restaurantes de alto padrão e voos privados. A investigação também reúne fotografias dos dois juntos em diferentes ocasiões e destinos no exterior, como Paris, Nova York, Lisboa e Courchevel, tradicional estação de esqui nos Alpes franceses.

Ao descrever o vínculo entre os investigados, a Polícia Federal afirma que a relação ultrapassava os limites de uma amizade pessoal. Segundo o documento, havia uma convergência de interesses que resultaria em benefícios mútuos.

"Tal vínculo de amizade transcende a mera relação pessoal, revelando-se, na verdade, uma relação funcional e instrumental, estruturada a partir da convergência de interesses ilícitos e orientada pelo benefício mútuo extraído por cada um dos envolvidos", escreveu a PF no relatório.

Os investigadores apontam ainda a existência de supostas vantagens econômicas oferecidas ao senador. Entre elas, estariam a aquisição de participação societária por valor abaixo do mercado, pagamentos mensais de R$ 300 mil, a utilização de um imóvel pertencente a Vorcaro como se fosse do parlamentar e o custeio de despesas em viagens internacionais.

Um dos episódios destacados pela PF envolve uma estadia no Park Hyatt New York, hotel cinco estrelas cujas diárias ultrapassariam R$ 10 mil. Segundo o inquérito, o banqueiro teria arcado não apenas com a hospedagem, mas também com gastos em restaurantes de alto padrão e outras despesas atribuídas ao senador e à sua acompanhante.

A investigação também menciona a suposta disponibilização de um cartão destinado ao pagamento de despesas pessoais. Como parte das provas reunidas, os agentes localizaram uma troca de mensagens envolvendo um intermediário responsável pelos pagamentos.

Na conversa, o interlocutor pergunta a Vorcaro: "Só uma pergunta rápida... eh pros meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro/Flávia até sábado?"

Em seguida, o banqueiro responde: "Sim. Depois leva meu cartão para St. Barths".

As fotografias anexadas ao inquérito mostram Vorcaro e Ciro Nogueira juntos em viagens e eventos sociais. Para a Polícia Federal, esse conjunto de elementos reforça a linha investigativa de que a relação entre ambos teria sido utilizada para favorecer interesses do Banco Master junto ao Poder Legislativo.

Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro durante viagens bancadas pelo banqueiro (Photo: Reprodução / Polícia Federal) Reprodução / Polícia Federal