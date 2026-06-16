Daniel Vorcaro vê janela para delação se fechar, dizem advogados

247 - Daniel Vorcaro ainda teria uma possibilidade de retomar negociações para uma delação premiada, mas a janela para um acordo com a PF (Polícia Federal) e a PGR (Procuradoria-Geral da República) estaria se fechando rapidamente.

De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, advogados e aliados do ex-banqueiro familiarizados com as tratativas avaliam que, caso Vorcaro não altere de forma significativa sua postura, ele pode enfrentar um cenário jurídico cada vez mais desfavorável e permanecer preso por muitos anos.

O dono do Banco Master já teve duas tentativas de acordo rejeitadas de maneira sumária pela PF. A proposta mais recente também foi recusada pela PGR nesta segunda-feira (15), ampliando o desgaste entre o ex-banqueiro e as autoridades responsáveis pelas investigações.

Apesar das negativas, interlocutores afirmam que as portas ainda não estão completamente fechadas. Vorcaro poderia tentar uma nova aproximação com os investigadores, desde que apresente fatos novos, relevantes e inéditos, capazes de justificar a reabertura das conversas sobre uma eventual colaboração premiada.

Uma terceira tentativa, porém, teria de trazer elementos considerados efetivamente reveladores. A avaliação de pessoas próximas às tratativas é que a repetição de propostas sem conteúdo substancial pode tornar praticamente inviável uma quarta rodada de negociação.

A resistência da PF e da PGR indica que as autoridades esperam mais do que uma disposição formal para colaborar. Para que uma delação avance, seria necessário que Vorcaro oferecesse informações capazes de contribuir de forma concreta para as investigações.

O impasse coloca o ex-banqueiro sob pressão crescente. Sem uma mudança relevante na estratégia, a chance de fechar um acordo tende a diminuir, enquanto o desgaste provocado pelas tentativas anteriores pode dificultar novas tratativas com os órgãos responsáveis pelo caso.