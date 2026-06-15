PGR rejeita nova proposta de delação de Daniel Vorcaro

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (15), que rejeitou a segunda proposta de acordo de delação premiada apresentada pela defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. As informações são do G1.

A decisão da PGR acompanha o entendimento já adotado pela Polícia Federal (PF), que havia recusado a nova proposta na semana anterior. Segundo a avaliação dos investigadores e dos integrantes do Ministério Público Federal responsáveis pelo caso, o conteúdo apresentado pela defesa não trouxe informações inéditas em relação aos elementos já obtidos durante as apurações.

De acordo com a manifestação encaminhada ao STF, a proposta também não contemplou um compromisso efetivo de devolução de recursos, considerado um dos aspectos centrais para o avanço de eventuais negociações de colaboração premiada.

Vorcaro está preso em Brasília sob acusação de liderar um esquema de fraudes financeiras que, segundo estimativas da Polícia Federal, pode ter provocado prejuízos de até R$ 12 bilhões.

Pedido de transferência para a Papuda

Após rejeitar a nova tentativa de acordo, a Polícia Federal solicitou a transferência de Daniel Vorcaro das instalações da Superintendência da corporação, em Brasília, para o Complexo Penitenciário da Papuda.

Conforme fontes ligadas à investigação citadas pela TV Globo, os policiais sustentam que a permanência do empresário na sede da PF pode prejudicar o andamento das apurações relacionadas ao caso.

A análise do pedido caberá ao ministro do STF André Mendonça, relator do processo. Antes de uma eventual decisão judicial, a Procuradoria-Geral da República também deverá se manifestar sobre a solicitação.