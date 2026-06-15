Mendonça avalia transferir Vorcaro para presídio comum

247 - O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), avalia transferir o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para um presídio comum caso a Procuradoria-Geral da República (PGR) rejeite a nova proposta de delação apresentada pela defesa no âmbito do caso Master, em um movimento que pode encerrar a permanência dele na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, informa Tainá Falcão, da CNN Brasil.

A expectativa é que a PGR conclua nos próximos dias a análise das informações entregues pelos advogados de Vorcaro. A PF já comunicou, na semana passada, a rejeição da proposta pela segunda vez, por considerar que os elementos apresentados não teriam consistência suficiente para sustentar um acordo de colaboração premiada.

Negociações sobre delação influenciam permanência na PF

André Mendonça vê a permanência de Vorcaro na Superintendência da PF no DF como vinculada ao andamento das tratativas para uma eventual colaboração premiada. Sem perspectiva concreta de avanço nas negociações, a tendência é que o ex-banqueiro seja levado a uma unidade prisional comum.

Ainda não há definição sobre o destino de Vorcaro caso a transferência seja determinada. A principal possibilidade mencionada nos bastidores é o retorno ao Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, onde o ex-banqueiro poderia cumprir a prisão em cela comum.

Auxiliares de Mendonça avaliam, no entanto, que uma eventual transferência não ocorreria de maneira automática logo após uma manifestação formal da PGR. A medida seria consequência do encerramento das negociações em torno da delação, caso a Procuradoria confirme a rejeição do acordo.

Nova proposta foi entregue no início de junho

A nova proposta de colaboração foi protocolada na PGR entre os dias 1º e 2 de junho. O documento ampliou o escopo da versão anterior e passou a detalhar a relação de Daniel Vorcaro com integrantes dos Três Poderes.

O material também teria incluído informações sobre o financiamento do filme Dark Horse, a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), além de pagamentos de recursos ao senador Ciro Nogueira (PP-PI). Esses pontos fazem parte da tentativa da defesa de demonstrar que a proposta contém fatos inéditos e elementos relevantes para as investigações.

PGR deve seguir avaliação da PF

A tendência é que a PGR acompanhe a avaliação já manifestada pela PF. Para os investigadores, as informações oferecidas por Vorcaro não apresentam robustez suficiente para justificar a celebração de um acordo de colaboração premiada.

A defesa do ex-banqueiro, por outro lado, sustenta que a nova versão da proposta foi completamente reformulada. Os advogados afirmam que o material entregue à Procuradoria traz fatos inéditos, representa avanço em relação à tentativa anterior e possui consistência para ser aceito pelas autoridades.

Caso a PGR rejeite a delação, o cenário mais provável é o encerramento das tratativas e a consequente reavaliação da custódia de Vorcaro por André Mendonça, relator do caso Master no STF.