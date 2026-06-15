PGR opina contra prisão domiciliar de Vorcaro e deixa transferência a cargo do STF

247 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se, nesta segunda-feira (15), contra o pedido da defesa de Daniel Vorcaro para que o empresário cumpra prisão domiciliar. Em parecer encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso Master, Gonet sustentou que não existem elementos novos capazes de justificar a alteração da medida cautelar. As informações são do g1.

A manifestação ocorre no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República informou ao STF que rejeitou uma segunda proposta de acordo de delação premiada apresentada pela defesa de Vorcaro. Segundo a PGR e a Polícia Federal, o conteúdo oferecido não trouxe informações inéditas em relação ao que já foi apurado, além de não apresentar um compromisso efetivo de devolução de recursos, considerado um ponto central para o avanço de negociações de colaboração.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), a prisão preventiva de Vorcaro já foi confirmada pela Segunda Turma da Corte e permanece respaldada pelos fundamentos anteriormente reconhecidos. O procurador-geral argumentou que, desde março, não houve qualquer fato novo que autorizasse a revisão da decisão judicial que manteve o empresário preso preventivamente.

Local de cumprimento da prisão

No parecer, Gonet não indicou qual unidade prisional deveria receber Daniel Vorcaro. De acordo com o entendimento da PGR, cabe ao Supremo definir o local adequado para o cumprimento da prisão preventiva, levando em consideração o grau de risco atribuído ao empresário e aspectos relacionados à sua segurança.

A definição sobre a unidade prisional ficará a cargo do ministro André Mendonça. Como a colaboração não avançou, a Polícia Federal solicitou ao STF que o empresário deixe as dependências da corporação. Atualmente, ele ocupa uma sala especial adaptada que já foi utilizada por Jair Bolsonaro.

A PF defende que Vorcaro seja encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda e sustenta que sua permanência na Superintendência pode prejudicar o andamento das investigações relacionadas ao caso.