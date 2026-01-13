PF deflagra nova fase da Operação Overclean contra desvio de emendas

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (13) mais uma etapa da Operação Overclean, aprofundando as investigações sobre um esquema criminoso suspeito de desviar recursos públicos oriundos de emendas parlamentares. A ofensiva ocorre de forma integrada com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Receita Federal do Brasil, com ações concentradas na Bahia e no Distrito Federal.

De acordo com informações divulgadas pela própria Polícia Federal, a ação corresponde à nona fase da operação e resultou no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As medidas fazem parte de um esforço para desmontar a estrutura financeira e operacional do grupo investigado, apontado como responsável por práticas de corrupção e lavagem de dinheiro.

Além das buscas, o STF determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 24 milhões em contas bancárias vinculadas a pessoas físicas e jurídicas sob investigação. A medida tem como finalidade interromper a circulação de valores considerados de origem ilícita e resguardar recursos para uma eventual recomposição dos cofres públicos.

Segundo os investigadores, os alvos da operação são suspeitos de integrar uma organização criminosa voltada ao desvio sistemático de verbas públicas, com indícios de corrupção ativa e passiva, peculato, fraudes em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro. As apurações seguem em curso e buscam aprofundar o rastreamento do fluxo financeiro e das responsabilidades individuais dentro do esquema.