Ministério da Justiça envia à PF pedido de investigação contra Flávio Bolsonaro

247 - O Ministério da Justiça encaminhou à Polícia Federal um pedido para que seja analisada uma representação contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A solicitação, segundo a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, tem como base uma denúncia apresentada por uma deputada do PT e envolve uma publicação feita pelo parlamentar nas redes sociais, associando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sequestrado por forças militares dos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro é pré-candidato à Presidência da República em 2026. O encaminhamento à Polícia Federal ocorreu em um dos últimos atos de Ricardo Lewandowski à frente do Ministério da Justiça.

Pedido foi encaminhado à direção da Polícia Federal

A denúncia foi apresentada pela deputada federal Dandara (PT-MG), que aponta a ocorrência de um suposto crime contra a honra do presidente Lula. O documento enviado à Polícia Federal é assinado por Eliza Pimentel da Costa Simões, coordenadora-geral de Administração do gabinete do então ministro da Justiça.

O pedido foi encaminhado ao gabinete do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para apreciação. No ofício, o ministério solicita que o caso seja analisado e que haja retorno ao gabinete do ministro, caso necessário.

"Encaminhe-se à PF para apreciação, rogando-se a gentileza de retornar os autos ao gabinete do Ministro, caso haja necessidade, além de enviar resposta diretamente à SAL (Secretaria Nacional de Assuntos Legislativos)", diz o documento.

Denúncia aponta suposto crime contra a honra

Além da análise do mérito, o Ministério da Justiça pede que a Polícia Federal informe a Secretaria Nacional de Assuntos Legislativos sobre o andamento do caso, para que os dados sejam repassados à parlamentar autora da representação.

Na requisição enviada à pasta, Dandara solicita que a Polícia Federal atue na preservação de provas digitais e na apuração dos fatos relacionados à publicação feita por Flávio Bolsonaro.

Em manifestação nas redes sociais, a deputada afirmou que "a democracia exige liberdade de expressão. Mas exige também compromisso com a verdade, respeito às instituições e responsabilidade no debate público".