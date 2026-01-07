Flávio Bolsonaro fala em "equívoco" por uso de verba do Senado em viagem de pré-campanha

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse ter cometido um "equívoco" ao usar recursos da cota parlamentar para custear uma viagem a São Paulo durante uma viagem de sua pré-campanha presidencial. Em nota, o parlamentar disse que sua equipe cometeu “um erro” e que já providenciou a devolução do valor de R$ 13,6 mil ao Legislativo. "O senador Flávio Bolsonaro informa que a assessoria cometeu um equívoco ao pedir o ressarcimento da viagem. Esse erro já foi corrigido e o Senado será reembolsado pelo parlamentar", diz o comunicado, segundo o jornal O Globo.

Viagem custeada com recursos públicos

A viagem questionada ocorreu entre os dias 11 e 12 de dezembro de 2024, quando Flávio participou de um almoço com empresários do mercado financeiro paulista. O encontro aconteceu uma semana após o senador anunciar sua pré-candidatura à Presidência da República, em movimento visando uma aproximação com o setor econômico.

Segundo dados disponibilizados no Portal da Transparência do Senado, o parlamentar solicitou reembolso de passagens aéreas entre Brasília e o Aeroporto de Congonhas para ele e o assessor Fernando Nascimento Pessoa. Os registros mostram que Flávio inicialmente comprou dois bilhetes de ida e volta, com previsão de retorno à capital federal na noite do dia 12 de dezembro. Posteriormente, o senador adquiriu novos tíquetes para antecipar a volta para a tarde do mesmo dia, elevando o valor total dos gastos.

Uso indevido da cota parlamentar

A legislação que regulamenta a cota parlamentar estabelece que os recursos devem ser utilizados exclusivamente para atividades relacionadas ao exercício do mandato legislativo. O uso dessas verbas em eventos de natureza eleitoral configura desvio de finalidade dos valores públicos.

O principal compromisso da agenda foi um almoço realizado na sede do Banco UBS, em São Paulo. O evento reuniu importantes nomes do empresariado brasileiro, como Flávio Rocha, proprietário da rede de vestuário Riachuelo, e Richard Gerdau, executivo do grupo siderúrgico que leva o sobrenome da família.

Também esteve presente Gustavo Montezano, ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além de outros empresários ligados ao mercado financeiro. O encontro representou uma tentativa de Flávio de estabelecer diálogo com representantes da Faria Lima, tradicional centro financeiro do país.