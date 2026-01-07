Senado pagou viagem de Flávio Bolsonaro a evento de pré-campanha em SP

247 - O Senado Federal custeou a viagem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a São Paulo para participação em um evento com empresários, realizado em meio ao anúncio de sua pré-candidatura. O parlamentar esteve na capital paulista para um almoço promovido no banco de investimentos suíço UBS, em uma iniciativa voltada à aproximação do senador com representantes do mercado financeiro da região da Faria Lima.

A informação foi revelada pelo UOL, que teve acesso aos registros oficiais de passagens emitidas pelo Senado. De acordo com os dados, Flávio Bolsonaro adquiriu duas passagens aéreas de ida e volta — uma para ele e outra para um assessor. Posteriormente, no entanto, foram emitidos mais dois bilhetes para o retorno a Brasília no mesmo dia 12, em horário diferente do inicialmente previsto.

O encontro em São Paulo foi organizado por Filipe Sabará, ex-secretário de Desenvolvimento Social da gestão municipal paulistana. O objetivo do evento foi criar um canal de diálogo entre o senador e empresários ligados ao principal centro financeiro do país.

Poucos dias antes da viagem, em 5 de dezembro, Flávio Bolsonaro havia tornado pública sua pré-candidatura. No anúncio, o senador afirmou: "É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação".

Procurados, tanto o Senado Federal quanto Flávio Bolsonaro não se manifestaram até a publicação da reportagem. Segundo o veículo, em caso de posicionamento posterior, o conteúdo será atualizado.