Flávio Bolsonaro diz ser alvo de ameaças e aciona Justiça

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira (6) que foi alvo de supostas ameaças de morte e que já acionou sua equipe jurídica para tratar do caso. Segundo o parlamentar, os episódios foram formalmente registrados e comunicados às autoridades, que acompanham a situação. As informações são do Metrópoles.

Declaração nas redes sociais

Em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), Flávio Bolsonaro não detalhou os episódios nem citou possíveis autores das ameaças, mas ressaltou que o caso está sendo tratado com atenção. “Minha equipe jurídica já acompanha a situação e todas as medidas legais cabíveis serão adotadas”, escreveu o senador. Ele também afirmou que todas as informações estão “devidamente registradas” e sendo encaminhadas às autoridades competentes, destacando que o assunto exige seriedade.

Investigação sobre postagens violentas

A manifestação do senador ocorre no contexto de investigações envolvendo declarações feitas nas redes sociais. Mais cedo, a Polícia Legislativa passou a investigar o humorista Tiago Santinelli após uma postagem em que ele pediu para “desligarem” o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) “igual desligaram Charlie Kirk”, em referência ao ativista de extrema direita estadunidense morto durante um comício.

Em dezembro, Santinelli também respondeu a uma publicação de Filipe Sabará, ex-estrategista de Pablo Marçal, que incluía Flávio Bolsonaro, com a frase: “Seguindo a tradição, ele vai tomar uma facada quando?”. O comentário fez referência direta ao atentado sofrido por Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.

Outras denúncias envolvendo parlamentares

O episódio se soma a outras controvérsias recentes. Conforme já noticiado, pelo menos quatro deputados governistas apresentaram denúncias à Justiça contra Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro por declarações que sugeriam uma intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil.

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, encaminhou um pedido à Polícia Federal solicitando a abertura de inquérito para investigar os parlamentares por supostos crimes de associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.