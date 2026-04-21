PF diz não ter sido notificada sobre saída de delegado dos EUA

247 - O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta terça-feira (21) que a instituição ainda não foi oficialmente comunicada pelo governo dos Estados Unidos sobre a suposta solicitação para que o delegado Marcelo Ivo de Carvalho deixe o país. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópoles.

Segundo Rodrigues, a ausência de uma notificação formal impede qualquer posicionamento institucional mais contundente neste momento. Ele também sinalizou cautela diante da forma como o caso veio a público.“Não recebemos nenhuma “decisão” dos USA, não tenho como posicionar sobre publicação de rede social”, afirmou.

A declaração ocorre em meio à repercussão de mensagens divulgadas pelo Escritório para o Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que teriam indicado a necessidade de saída do delegado brasileiro. Apesar disso, tanto a Polícia Federal quanto o Itamaraty relataram não terem sido previamente informados por canais diplomáticos oficiais.

De acordo com fontes do Ministério das Relações Exteriores, a comunicação teria ocorrido de maneira indireta, o que foge ao protocolo usual em situações envolvendo representantes de cooperação internacional. A ausência de formalização tem gerado desconforto nos bastidores do governo brasileiro.

Marcelo Ivo de Carvalho atua desde agosto de 2023 como oficial de ligação da Polícia Federal em Miami, função estratégica para a cooperação entre autoridades brasileiras e norte-americanas no combate a crimes transnacionais.

O nome do delegado ganhou destaque recente por sua atuação em investigações que envolveram o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que chegou a ser preso nos Estados Unidos e liberado dois dias depois. O episódio ampliou a sensibilidade política em torno do caso.

A Polícia Federal, por ora, adota postura de cautela e aguarda uma manifestação oficial por parte do governo norte-americano antes de definir qualquer medida. Nos bastidores, a avaliação é de que decisões baseadas em informações não oficiais poderiam comprometer a condução diplomática e institucional do caso.

Enquanto isso, o governo brasileiro monitora a situação e mantém interlocução com autoridades estrangeiras, em busca de esclarecimentos formais sobre o episódio.