PF faz operação em São Paulo e Santa Catarina contra lavagem de dinheiro

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (26) a segunda fase da Operação Narco Azimut para aprofundar investigações sobre um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que teria movimentado mais de R$ 260 milhões. A ação ocorre em diferentes cidades de São Paulo e de Santa Catarina e mobiliza dezenas de agentes.

A operação é um desdobramento de apurações anteriores, especialmente das ações Narco Bet e da primeira fase da Narco Azimut, que identificaram a atuação de um grupo suspeito de operar um sistema estruturado de circulação de recursos ilícitos. Segundo a PF, os investigados utilizavam dinheiro em espécie, transferências bancárias e criptoativos para movimentar valores tanto no Brasil quanto no exterior.

Ao todo, cerca de 50 policiais federais cumprem 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos (SP). As diligências são realizadas nos municípios de São Paulo, Ilhabela e Taboão da Serra, no estado paulista, além de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

As investigações indicam que o grupo utilizava empresas e terceiros para estruturar a circulação de valores ilícitos, com a realização de operações financeiras de grande porte e uso de ativos digitais, estratégia que dificultaria o rastreamento dos recursos.

A Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 934 milhões. Também foram impostas restrições societárias, como a proibição de movimentação empresarial e de transferência de bens vinculados às atividades investigadas.

Os envolvidos poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, conforme as apurações conduzidas pela Polícia Federal.