PF investiga propina de R$ 18 milhões a Ciro Nogueira em depósitos e compra de empresa

247 - A Polícia Federal investiga uma suposta operação de pagamento de propina ao senador Ciro Nogueira (PP-PI) que teria movimentado cerca de R$ 18 milhões. A apuração faz parte da operação Compliance Zero e envolve depósitos mensais em contas de empresas ligadas ao parlamentar, além de uma negociação suspeita de compra empresarial.

A PF suspeita que parte dos valores tenha sido repassada por meio de transferências periódicas destinadas a uma empresa associada a Ciro Nogueira. Outra frente da investigação mira a aquisição de participação em uma companhia ligada ao grupo Master.

Os investigadores avaliam que a compra teria ocorrido por um valor abaixo do preço real de mercado. Segundo a suspeita da Polícia Federal, esse deságio teria sido utilizado como mecanismo para viabilizar o pagamento da propina ao senador.

A investigação também aponta a participação de Felipe Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, na operacionalização dos supostos repasses ilícitos. Felipe Vorcaro foi preso nesta quinta-feira (7) pela Polícia Federal. Ele já havia sido alvo de mandados de busca e apreensão em etapas anteriores da operação Compliance Zero. Até o momento, a defesa de Ciro Nogueira não se manifestou sobre as acusações.