Vorcaro enviou envelope a Ciro Nogueira com texto da emenda Master

247 - A Polícia Federal apontou que o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, enviou ao senador Ciro Nogueira (PP-PI) um envelope contendo o texto da chamada “emenda Master” à PEC 65, proposta apresentada posteriormente pelo parlamentar no Congresso Nacional.

A investigação integra a quinta fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a decisão judicial, mensagens obtidas pela PF indicam que Vorcaro acompanhava diretamente a tramitação de medidas legislativas de interesse do Banco Master.

Em uma das conversas analisadas pelos investigadores, após o envio da proposta ao escritório de Ciro Nogueira, Vorcaro escreveu: “saiu exatamente como mandei”. A mensagem é considerada pela Polícia Federal um dos principais indícios da influência do empresário sobre a formulação da emenda.

A proposta foi apresentada pelo senador em agosto de 2024 e previa elevar de R$ 250 mil para R$ 1 milhão o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para investidores. De acordo com mensagens atribuídas a executivos do Banco Master, a medida poderia “sextuplicar” os negócios da instituição financeira e provocar uma “hecatombe” no mercado.

Além da suspeita de atuação legislativa em favor do banco, a PF também investiga supostos benefícios recebidos por Ciro Nogueira. Segundo os investigadores, o senador teria recebido pagamentos mensais de R$ 300 mil, além de viagens internacionais, voos em jatinhos particulares e despesas custeadas em hotéis e restaurantes.

A investigação ainda aponta que o parlamentar teria adquirido participação societária em uma empresa ligada ao grupo de Vorcaro por R$ 1 milhão, apesar de o ativo ser avaliado em cerca de R$ 13 milhões.

A emenda à PEC 65, que trata da ampliação da autonomia do Banco Central, foi rejeitada pelo relator do texto, senador Plínio Valério (PSDB-AM).