PF prende MCs e apreende carros avaliados em milhões

247 - A Polícia Federal apreendeu veículos de luxo avaliados entre cerca de R$ 4,8 milhões e R$ 6,9 milhões durante a Operação Narco Fluxo, que também resultou na prisão dos MCs Ryan SP e Poze do Rodo, além de influenciadores. A ação faz parte de uma investigação que aponta a movimentação de aproximadamente R$ 1,6 bilhão em esquemas de lavagem de dinheiro, informa o jornal O Globo.

A operação mobilizou mais de 200 agentes e cumpriu 84 mandados judiciais em nove estados e no Distrito Federal, com apoio da Polícia Militar de São Paulo. As ordens incluem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos.

Carros de luxo estão entre os bens apreendidos

Entre os bens apreendidos estão veículos de alto padrão de marcas como Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz e BMW. A lista inclui modelos recentes, com valores que variam conforme o mercado:

Land Rover Defender (2025): entre R$ 717 mil e R$ 830 mil;

Porsche Panamera Turbo S: entre R$ 1,57 milhão e R$ 1,62 milhão;

Porsche 911: entre R$ 990 mil e R$ 2,1 milhões;

Porsche Cayenne: entre R$ 830 mil e R$ 1,49 milhão;

Mercedes-Benz Classe C: entre R$ 384 mil e R$ 445 mil;

BMW X1: entre R$ 330 mil e R$ 390 mil.

A soma dos veículos apreendidos varia de aproximadamente R$ 4,82 milhões até R$ 6,88 milhões, conforme estimativas baseadas nos preços atuais

Investigação aponta esquema sofisticado

Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado utilizava um sistema estruturado para ocultar e dissimular recursos. As apurações indicam o uso de transações financeiras complexas, movimentação de grandes quantias em espécie e operações com ativos digitais, incluindo criptomoedas.

Além dos carros de luxo, foram apreendidos dinheiro, documentos, equipamentos eletrônicos e um fuzil. A Justiça também determinou medidas como sequestro de bens e restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilegais e preservar valores para eventual ressarcimento.

Operação teve alcance nacional

A Operação Narco Fluxo foi realizada simultaneamente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás, além do Distrito Federal.

As autoridades destacam que a ofensiva busca desarticular a estrutura financeira do grupo investigado, considerado responsável por movimentar valores expressivos por meio de práticas ilícitas ligadas à lavagem de dinheiro.