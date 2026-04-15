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      PF descobriu esquema de MC Ryan por meio de dados na nuvem do “CEO do Jeep”

      Arquivos do iCloud levaram investigadores a rede que movimentou R$ 1,6 bilhão, segundo operação da Polícia Federal

      Rodrigo de Paula Morgado, CEO do Jeep (Foto: Reprodução (Redes Sociais))

      247 - A Polícia Federal identificou o esquema ligado ao MC Ryan após acessar dados armazenados em nuvem que apontaram movimentações financeiras suspeitas envolvendo o artista. As informações surgiram a partir de arquivos vinculados ao iCloud de Rodrigo de Paula Morgado, conhecido como “CEO do Jeep”. A revelação foi publicada na coluna da jornalista Mirelle Pinheiro e detalha como os investigadores avançaram na apuração que culminou na Operação Narco Fluxo, deflagrada nesta quarta-feira (15).

      A ofensiva da PF resultou na prisão de 37 pessoas, incluindo o próprio MC Ryan e o MC Poze do Rodo. Segundo estimativas dos investigadores, o esquema de lavagem de dinheiro movimentou cerca de R$ 1,6 bilhão.

      Os agentes tiveram acesso ao material armazenado na nuvem após autorização judicial, diretamente pela plataforma utilizada por Morgado. De acordo com a investigação, ele atuava como operador financeiro e facilitava transações em nome de terceiros.

      A apuração aponta que o empresário prestava serviços voltados à gestão de recursos, com atuação que incluía ocultação de patrimônio e práticas relacionadas à evasão fiscal. Morgado é apontado como contador do Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa investigada no caso.

      Com base nos dados obtidos, a Polícia Federal estruturou o mapeamento das movimentações financeiras e identificou a rede de operações que sustentava o esquema investigado.

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