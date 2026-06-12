PF vê cálculo político de Vorcaro em negociação de delação

247 - A Polícia Federal rejeitou a proposta de colaboração apresentada pelo banqueiro Daniel Vorcaro por considerar que o conteúdo não trouxe avanços significativos para as investigações em curso. Segundo informações publicadas pelo G1, em reportagem da jornalista Andreia Sadi nesta sexta-feira (12), investigadores avaliam que a iniciativa teve caráter essencialmente defensivo e não contribuiu com elementos inéditos capazes de alterar o rumo das apurações.

A avaliação predominante entre os investigadores é que Vorcaro tenta construir a imagem de um banqueiro com trânsito em diferentes esferas de poder, mas sem assumir responsabilidades pelos fatos que estão sob investigação. A proposta de colaboração foi analisada pela PF, que concluiu que o material apresentado não agregou informações substanciais ao trabalho já realizado.

Na segunda tentativa de negociação, Vorcaro passou a mencionar nomes e episódios específicos. Ainda assim, segundo a avaliação dos investigadores, os relatos não trouxeram novidades relevantes. Fontes ligadas à investigação afirmam que grande parte das informações apresentadas já era de conhecimento da Polícia Federal e consta em provas reunidas ao longo da apuração.

Nos bastidores, investigadores sustentam que os dados obtidos a partir do próprio celular de Vorcaro já forneceram um amplo conjunto de informações para a investigação. Por isso, a colaboração apresentada não teria alcançado o que, internamente, é considerado um marco para acordos dessa natureza: a apresentação de fatos inéditos acompanhados de novas provas capazes de provocar mudanças significativas no andamento das investigações.

A leitura da PF é que o banqueiro estaria utilizando as negociações como uma forma de ganhar tempo. Investigadores avaliam que ele continua indicando possuir informações sensíveis envolvendo diferentes personagens e que essa estratégia estaria associada à expectativa de um cenário político e institucional mais favorável no futuro.

Integrantes da corporação acreditam que Vorcaro busca atravessar o período eleitoral sem firmar um acordo efetivo de colaboração, apostando em uma possível reconfiguração do ambiente político após as eleições.

Reservadamente, investigadores afirmam que o banqueiro mantém a expectativa de que informações ainda não reveladas possam alterar sua situação adiante. Essa percepção reforça a avaliação da Polícia Federal de que a proposta apresentada até agora não atende aos critérios exigidos para um acordo de colaboração considerado relevante pelas autoridades.